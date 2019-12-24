Разбившийся в Хабаровском крае Т-50 был первым серийным образцом

Разбившийся в Хабаровской крае истребитель пятого поколения Т-50 «Су-57» был первым серийным образцом, его должны были сдать военным до конца 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, передача самолета была запланирована на текущую неделю.

Истребитель Т-50 разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае утром 24 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ищут черные ящики: Су-57 разбился под Хабаровском

— Стала известна судьба пилота разбившегося в Хабаровском Т-50

— Названы версии крушения Т-50 в Хабаровском крае