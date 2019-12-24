Истребитель Т-50 упал под Комсомольском-на-Амуре

Истребитель Т-50 разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя силовых структур.

По его словам, воздушное судно не относится к военным. Он уточнил, что оно принадлежит городскому авиазаводу имени Юрия Гагарина.

Представитель силовых ведомств также рассказал, что инцидент случился в 120 км от аэродрома Дземги, а сам летчик сумел катапультировался.

Он добавил, что пилот был эвакуирован вертолетом Ми-8.