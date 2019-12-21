В закон о воинской службе внесли изменения

Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Согласно тексту документа, офицеров и прапорщиков, а также для обучающихся в вузах для получения степени кандидата или доктора наук ограничат в праве заключать новый контракт сроком на один год.

Отмечается, что изменения о сроках заключения контракта не коснутся военнослужащих званий сержант и рядовой, а также для тех, кто проходит службу сверх предельного возраста пребывания.