Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что вокруг Белоруссии наращивается военная мощь. Об этом сообщает официальный сайт президента Белоруссии.

Однако он подчеркнул, что страна продолжается придерживаться миролюбивой политики.

Кроме того, белорусский лидер добавил, что в мире происходит гонка вооружений, поскольку противостояние между США, ЕС, Китаем, Россией не ослабевает. Президент Белоруссии также отметил, что информационное противодействие также находится в обостренном состоянии.

«Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса», — заключил Лукашенко.

По его мнению. это является своеобразным предлогом для увеличения военной активности на европейских территориях, а также расширения присутствия войск НАТО.

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