ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России «Виктор Леонов» в международных водах у юго-восточного побережья США. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

В NORAD отметили, что проводят операции в воздухе и на море для обеспечения безопасности Соединеннных Штатов и Канады.

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