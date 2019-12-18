ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

close
Разведывательный корабль «Виктор Леонов» в порту Гаваны, 2014 год Разведывательный корабль «Виктор Леонов» в порту Гаваны, 2014 год
Разведывательный корабль «Виктор Леонов» в порту Гаваны, 2014 год
Reuters

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России «Виктор Леонов» в международных водах у юго-восточного побережья США. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

В NORAD отметили, что проводят операции в воздухе и на море для обеспечения безопасности Соединеннных Штатов и Канады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Адмирал опроверг опасные маневры «Виктора Леонова» у берегов США

«Беспорядочные маневры»: российский корабль тревожит США

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды