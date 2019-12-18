В Минобороны оценили вероятность начала крупномасштабной войны
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Начальник генерального штаба России Валерий Герасимов ответил на вопрос о вероятности начала крупномасштабной войны. Об этом передает «Красная звезда».
Он отметил, что предпосылок дня военного конфликта на данный момент нет, однако указал на нестабильность обстановки в мире.
Глава генштаба подчеркнул, что при таких условиях нельзя исключать появление новых кризисов, которые могут в свою очередь перерасти в военный большой конфликт.
«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — добавил Герасимов.
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