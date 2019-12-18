В Минобороны оценили вероятность начала крупномасштабной войны

Начальник генерального штаба России Валерий Герасимов ответил на вопрос о вероятности начала крупномасштабной войны. Об этом передает «Красная звезда».

Он отметил, что предпосылок дня военного конфликта на данный момент нет, однако указал на нестабильность обстановки в мире.

Глава генштаба подчеркнул, что при таких условиях нельзя исключать появление новых кризисов, которые могут в свою очередь перерасти в военный большой конфликт.

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — добавил Герасимов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— О приоритетных сторонах диалога России и НАТО рассказали в Минобороны