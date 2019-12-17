Стало известно о состоянии аварийно севшего под Астраханью Ту-22МЗ

Дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22МЗ загорелся при посадке в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Уточняется также, что самолет получил разрушения, степень которых предстоит определить комиссии.

На данный момент возгорание машины потушено. Предстоит решить вопрос об эвакуации бомбардировщика.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что командование летчиков Ту-22 просит представить их к госнаградам.

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