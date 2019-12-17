CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» выполнил «небезопасные» маневры в международных водах у юго-восточного побережья США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам источника, российский корабль находился рядом с побережьем Южной Каролины и Флориды.

Он отметил, что судно не включило огни при плохой видимости, не отвечало на вызовы других кораблей, которые пытались установить его местонахождение во избежание столкновения, а также принимало участие в «других беспорядочных маневрах».

Представитель береговой охраны США заявил, что ведомство заранее предупредило моряков в том районе о присутствии »Виктора Леонова» и его «поведении». Представитель американской Минобороны в свою очередь сообщил, что американский эсминец USS Mahan («Мэхэн») находился недалеко от российского корабля.

CNN отметил, разведывательный корабль «Виктор Леонов» с 2015 года регулярно патрулирует международные воды у восточного побережья Соединенных Штатов.

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