СМИ: с оборонного завода в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатых отходов

Следственное управление УМВД по Стерлитамаку (Башкирия) возбудило уголовное дело из-за пропажи у предприятия «Авангард» 276 тонн взрывчатых веществ. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как отмечается, указанные вещества были переданы предприятию в результате утилизации снарядов по военному порядку, в дальнейшем в Минобороны они направлены не были. Их хищение совершалось с ноября 2017 года до марта 2019 года.

В Минпромторге, которому подведомственен «Авангард» считают, что украденные взрывчатые вещества были переработаны в промышленную взрывчатку самим предприятием по заказу сторонней фирмы, а в последствии проданы.

Возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 158 УК России (кража в особо крупном размере).