В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Авианосец «Адмирал Кузнецов» после пожара будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений во время пожара.

«Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет», — сказал Рахманов.

При этом, по его словам, на оценку ущерба еще потребуется время.

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.

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