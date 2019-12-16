Раскрыты возможности российской ракеты «Сармат»

Новая российская баллистическая ракета «Сармат» будет по многим параметрам превосходить своего предшественника. Об этом газете «Красная звезда» рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, на межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» можно будет установить широкий перечень боевых блоков, в частности, гиперзвуковых блоков нового поколения.

По его словам, в настоящее время уже идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат».

«Планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат», — добавил генерал-полковник.

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