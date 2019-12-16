Многоцелевые мины нового поколения появятся в России до конца 2020 года
close
В России до конца следующего года планируется создать многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую кассету КПТМ-5. Об этом рассказал «Известиям» глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Как отмечается, новые разработки смогут бороться с танками противников. Эти мины ПТМ-5 и разовую минную кассету можно использовать для минирования местности.
Разработка мин осуществляется в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Нокаут-5».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Подорвались на мине: российские военные пострадали в Сирии
— Ядерными минами предложил обложить границу РФ и Украины эксперт