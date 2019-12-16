Многоцелевые мины нового поколения появятся в России до конца 2020 года

В России до конца следующего года планируется создать многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую кассету КПТМ-5. Об этом рассказал «Известиям» глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Как отмечается, новые разработки смогут бороться с танками противников. Эти мины ПТМ-5 и разовую минную кассету можно использовать для минирования местности.

Разработка мин осуществляется в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Нокаут-5».

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