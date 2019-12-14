Российская ракета нового поколения «Монолит» готова к госиспытаниям

Генеральный директор концерна «Техмаш» (дочерней компанией Ростеха) Владимир Лепин заявил о готовности к проведению государственных испытаний новейшей высокоточной управляемой авиационной ракеты «Монолит». Об этом сообщает ТАСС.

Однако, по словам Лепин, детализировать пока рано, так как это закрытый проект.

Уточняется, что ракета «Монолит» калибра 122 мм разрабатывается для замены неуправляемой авиационной ракеты С-13.

О разработке ракеты стало известно в октябре 2018 года. Тогда Лепин сообщил, что снаряд предназначен для боевых самолетов и вертолетов.

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