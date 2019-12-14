Турция и Россия могут заключить соглашение о новых поставках С-400
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Российские и турецкие представители веду переговоры о новых поставках зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал, что странами также обсуждается возможность совместного производства элементов для комплекса и передачи технологий.
«Подписание соглашения (о новых поставках ЗРК С-400.— примечание «Газеты.Ru») уже не за горами», — добавил он.
Кроме того, Демир отметил, что Турция не обеспокоена введением санкций США из-за новых поставок российских систем.
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