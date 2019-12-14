О секретных переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы узнали СМИ

Основатель частной военной компании Blackwater, который на данный момент называется Academi Эрик Принс провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригесом. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что переговоры прошли о инициативе американской стороны и о мероприятии был уведомлен высокопоставленный чиновник США.

Уточняется, что Принсом было предложено заключить деловую сделку, а именно, по данным агентства, американский предприниматель выступил с планом направить в Венесуэлу сотрудников для программ подготовки правоохранительных органов в стране и обеспечения защиты судей и политических кандидатов.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отрицает сведомленность госдепартамента о встрече с предложениями, противоречащими введенным санкциям США.

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