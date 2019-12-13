Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными

Президент США Дональд Трамп заявил, что космическое командование США будет развиваться в области наступательных возможностей, сообщает РИА «Новости».

По словам Трампа, космические силы станут важно часть не только защиты, но и наступления.

«Космические силы будут очень важным компонентом нашей защиты и, честно говоря, наших наступательных возможностей. Это будет очень важно для нашей страны», — сказал президент США в ходе общения с журналистами.

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