Россия вошла в список стран с самым сильным флотом

Американское издание The National Interest включила Россию в список стран с самым сильным военно-морским флотом.

Лидирующую позицию в рейтинге заняли США, стране принадлежат 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки. Кроме того, американские военнослужащие могут быть дислоцированы в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, а также Средиземном море и Персидском заливе. При этом в ВМС США 109 тыс. человек.

Второе место в списке занял Китай благодаря 130 военным кораблям (авианосец, три десантных судна, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и 52 дизельные подлодки).

Россия оказалась на третей позиции. В составе ВМС страны 79 крупных кораблей, среди них авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

Далее следуют Великобритания (33,4 тыс. военнослужащих, три крупных десантных корабля, 19 фрегатов и эсминцев, 7 атомных подводных лодок и четыре субмарины с баллистическими ракетами) и Япония (114 кораблей, и основы которых составляют 46 эсминцев).