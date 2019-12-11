России предсказали «генеральное сражение» с США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков выразил мнение, что флот Китая, Японии, России и США могут стать участниками генерального сражения XXI века. Об этом сообщает издание «Военно-промышленный курьер».

По его словам, такой вариант развития событий возможен в случае «прямой и всеобщей войны мировых центров силы».

Сивков рассказал, что ВМФ России и ВМС США могут столкнуться в Атлантическом и Тихом океанах. Кроме того, по прогнозам ученого, сойтись в сражении могут флоты России и Японии. Еще он указал, что, вооруженные конфликты вероятны между ВМС Китая и ВМС США и Японии, а также ВМФ России, ВМС Китая и ВМС США, Японии.

Эксперт отметил, что вооруженные столкновения будет иметь характер ракетно-ядерного противостояния. Сивков полагает, что ядерным оружием воспользуется проигравшая сторона. Однако он уточнил, что генеральное сражение подобного масштаба в нынешних условиях очень маловероятно.