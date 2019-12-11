России предсказали «генеральное сражение» с США

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Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» во время генеральной репетиции... Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» во время генеральной репетиции...
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» во время генеральной репетиции...
Виталий Аньков/РИА Новости

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков выразил мнение, что флот Китая, Японии, России и США могут стать участниками генерального сражения XXI века. Об этом сообщает издание «Военно-промышленный курьер».

По его словам, такой вариант развития событий возможен в случае «прямой и всеобщей войны мировых центров силы».

Сивков рассказал, что ВМФ России и ВМС США могут столкнуться в Атлантическом и Тихом океанах. Кроме того, по прогнозам ученого, сойтись в сражении могут флоты России и Японии. Еще он указал, что, вооруженные конфликты вероятны между ВМС Китая и ВМС США и Японии, а также ВМФ России, ВМС Китая и ВМС США, Японии.

Эксперт отметил, что вооруженные столкновения будет иметь характер ракетно-ядерного противостояния. Сивков полагает, что ядерным оружием воспользуется проигравшая сторона. Однако он уточнил, что генеральное сражение подобного масштаба в нынешних условиях очень маловероятно.