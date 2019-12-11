NYT: Пентагон приостановил обучение саудовских летчиков после стрельбы на базе ВМС

Пентагон решил приостановить подготовку всех военнослужащих Саудовской Аравии, которые обучались в США после инцидента со стрельбой на базе ВМС во Флориде. Об этом пишет газета The New York Times.

Как стало известно, под данную меру подпадают 852 саудовских курсантов.

Отмечается, что ограничения вступят в силу в рамках пересмотра условий безопасности, которые потом введут к более чем 5,1 тысячи иностранных студентов, которые занимаются военной подготовкой в США.

В издании уточняют, что на неопределенный срок отменяется летное обучение курсантов, обучение стрельбе на дальней дистанции, а также прочие виды активностей.