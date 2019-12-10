СМИ: Северная Корея испытала ракетный двигатель
Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Ген Ду заявил, что КНДР испытала 7 декабря ракетный двигатель на полигоне Сохэ. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По словам Ген ДУ, министры обороны Южной Кореи и Австралии обеспокоены испытаниями Пхеньяна в районе Тончхан-ни и последовательными пусками баллистических ракет.
Кроме того, южнокорейский министр призвал Северную Корею немедленно прекратить активность, которая повышает военное напряжение.
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