СМИ: Северная Корея испытала ракетный двигатель

Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Ген Ду заявил, что КНДР испытала 7 декабря ракетный двигатель на полигоне Сохэ. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По словам Ген ДУ, министры обороны Южной Кореи и Австралии обеспокоены испытаниями Пхеньяна в районе Тончхан-ни и последовательными пусками баллистических ракет.

Кроме того, южнокорейский министр призвал Северную Корею немедленно прекратить активность, которая повышает военное напряжение.

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