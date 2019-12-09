Совфед ответил на слова Столтенберга об отношениях НАТО и РФ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия не является для альянса врагом. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что после того, как аналогичную позицию высказал американский лидер Дональд Трамп, вслед за ним об отношениях с Россией высказались президент Польши Анджей Дуда и соответственно Столтенберг.

Депутат подчеркнул, что Россия также не считает НАТО своим врагом и готова к сотрудничеству. Однако, по его мнению, для этого необходимо восстановление отношений до уровня, который был в 2014 году.

«Нужно строить диалог, взаимодействовать, обмениваться информацией. Ну а дальше будем двигаться вперед», — сказал Джабаров.

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