Россияне назвали героев Отечества всех времен

Россияне в опросе назвали героев Отечества всех времен, одним из которых стал советский маршал Георгий Жуков. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что Жуков занял первое место среди спонтанных ответов россиян. Вторым стал Министр обороны России Сергей Шойгу.

Также 15% россиян отдали предпочтение русскому полководцу Александру Суворову, 12% — Михаилу Кутузову, и 11% — Константину Рокоссовскому.

В понедельник, 9 декабря, в России проходит День Героев Отечества, символами которого являются орден Георгия Победоносца и георгиевская черно-оранжевая ленточка.