Генсек НАТО отказался считать Россию врагом
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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская стороне не является врагом НАТО. Об этом он сказал CNN.
По его словам, альянс против того, чтобы делить страны на врагов и друзей. Именно поэтому Россия не была и не будет считаться врагом НАТО, даже несмотря на то, что якобы применила военную силу против соседа, намекнул на Украину Столтенберг.
Кроме того, генсек подчеркнул, что Россия — это не то же самое, что СССР.
«Мы всегда пытаемся улучшить отношения», — констатировал Столтенберг.
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