Рябков счел «трескотней» заявление США о встрече по стратегической стабильности

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона не собирается ни на какие консультации с США по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

До этого помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд говорил, что американская сторона рассчитывает на проведение раунда переговоров с Россией по стратегической стабильности в «ближайшем будущем».

«У нас нет никаких согласований», — опроверг Рябков.

По его словам, американская сторона просто сотрясла воздух этим заявлением, пытаясь продать людям то, чего нет.

«Это трескотня», — подчеркнул Рябков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдепартамент США заявил о возможности продления СНВ-3