Лавров ответил на слухи о «российских наемниках» в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров назвал сообщения о нахождении «российских наемников» в Ливии слухами, передает РИА «Новости».

В пример министр привел ситуацию с наемниками в Сирии.

«Сколько там военнослужащих официальных, служащих армий стран НАТО, которые никто не приглашал, о них никто вопросов не задает, они как бы там по факту присутствуют и имеют на это право. Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочие неправительственные структуры будут подбрасывать материал о том, что Россия опять где-то что-то делает не так», — прокомментировал Лавров.

По его словам, Россия относится к тем странам, которая имеет отношения «с Сарраджем, и с Салехом, и с Хафтаром, с Гвейлом, с другими персонажами политического ландшафта» Ливии, «которую разрушили, по сути дела».