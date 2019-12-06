Командующий Северным флотом не исключил конфликт в Арктике
Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев предупредил о возможном наращивании военного присутствия сил НАТО в Арктике и о риске возникновения конфликта в данном регионе, передает РИА «Новости».
По его словам, в учениях в данном регионе теперь активно участвуют силы стран, не входящие в Североатлантический альянс. Он уточнил, что это подразделения Швеции и Финляндии.
Моисеев сообщил, что в последние годы силы НАТО в близости от северных границ России провели «десятки учений различного масштаба», в которых были задействованы атомные подводные лодки, авианосные ударные соединения, силы специальных операций и другие подразделения.
Он добавил, что участниками учений стали подразделения США, Великобритании, Германии, Норвегии, Польши, Швеции, Финляндии.
Командующий также отметил, что в ближайшее время «следует ожидать дальнейшего наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил», что повлечет за собой «рост конфликтного потенциала».
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