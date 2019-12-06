Трамп заявил, что США не отправит 12 тыс военнослужащих в Саудовскую Аравию
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять 12 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию. Об этом американский лидер сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию – ложь, или, если быть точным, это фейковые новости!» — написал Трамп.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Пентагон может переправить на Ближний Восток для противостояния Ирану до семи тысяч военных.
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