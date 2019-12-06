Призывник получил штраф за муляж бомбы, который оставил у столовой батальона

Призывник, который установил муляж бомбы у столовой батальона, получил штраф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический отдел УФСБ России по Восточному военному округу (ВВО).

Суд в Хабаровском крае предъявил обвинение военнослужащему мостовой роты 76-го отдельного путевого железнодорожного батальона ВВО по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

В сентябре призывник соорудил муляж бомбы. Он взял картонную коробку и написал на ней «бомба», после чего оставил ее около столовой батальона.