Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде
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В эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» впервые продемонстрировали ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
На видео видно, что кнопка «пуск» выполнена в белом цвете.
Как рассказал ведущий программы Алексей Егоров, в чемоданчик имеется флеш-карта.
«Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются», — отметил Егоров.
Он также добавил, что чемодан был под присмотром у офицера, «который круглые сутки находился где-то поблизости с Верховным главнокомандующим».
Больше никаких подробностей об его устройстве телеведущий не привел.
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