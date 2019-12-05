Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде

В эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» впервые продемонстрировали ядерный чемоданчик в раскрытом виде.

На видео видно, что кнопка «пуск» выполнена в белом цвете.

Как рассказал ведущий программы Алексей Егоров, в чемоданчик имеется флеш-карта.

«Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются», — отметил Егоров.

Он также добавил, что чемодан был под присмотром у офицера, «который круглые сутки находился где-то поблизости с Верховным главнокомандующим».

Больше никаких подробностей об его устройстве телеведущий не привел.

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