СМИ сообщили о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

Французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило о «базе шпионов ГРУ» во французских Альпах.

«Беспрецедентная охота, начатая весной 2018 года британскими, французскими и швейцарскими спецслужбами и их партнерами, особенно в Соединенных Штатах, позволила составить список из пятнадцати российских офицеров военной разведки (ГРУ). Это члены одного и того же подразделения, специализирующегося на убийствах, базировались в Европе с 2014 года до конца 2018 года», — пишет Le Monde.

По данным издания, «15 офицеров военной разведки» неоднократно останавливались в городах в Верхней Савойе — Аннемасс, Эвиан, Шамони.

Некоторые из них приезжали несколько раз. Визиты были из Лондона, Испании или Швейцарии.

«Охота» началась после отравления в 2018 году в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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