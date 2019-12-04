СМИ: заместитель экс-главаря ИГ аль-Багдади задержан в Ираке

Двоюродного брата и заместителя главаря ИГ (террористическая организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, которого устранили в октябре 2019 года, задержали в иракском Киркуке. Об этом сообщает телеканал Alsumaria, ссылаясь на силовые структуры Ирака.

Как уточняется, его полное имя — Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри. Однако он еще известен как Ибн Халдун.

Согласно поступившим данным, мужчина прятался в съемной квартире. Во время задержания у него обнаружились фальшивые документы, в которых указано имя Шаалян Обейд.

Отмечается, что Халдун являлся одним из наиболее разыскиваемых членов ИГ после ликвидации аль-Багдади.

«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.

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