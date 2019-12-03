Столтенберг: НАТО не рассматривает Россию в роли врага

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Россию в качестве врага. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Генсек отметил, что в первую очередь у НАТО вовсе нет никакого списка врагов. По его словам, в настоящее время альянс не видит никакой близкой угрозы ни одному из его союзников.

«Напротив, мы видим все более неопределенную и непредсказуемую среду безопасности. Поэтому мы меняем наш потенциал реагирования, например, на киберугрозы или в космосе», — сказал Столтенберг.

Глава НАТО считает, что альянсу, напротив, необходимо защитить себя от опасной ошибки создания списка врагов.

«Мы не определяем Россию таким образом», — заявил Столтенберг.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эрдоган: отношения Турции с Россией не являются альтернативой отношениям с НАТО

— Россия призвала НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Британии

— Генсек НАТО назвал Россию главной угрозой альянса