Китай приостановил рассмотрение запросов о посещении военными США Гонконга

МИД Китая заявило, что приостановило рассмотрение запросов американских военных кораблей и самолетов о посещении Гонконга в ответ на законопроект, принятый в США в поддержку протестующих на гонконгской территории, управляемой Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министерства Хуа Чунин.

Кроме того, китайское правительство санкционировало неправительственную организацию Human Rights Watch со штаб-квартирой в США в поддержку экстремистской и насильственной деятельности в Гонконге.

Китай также ввел санкционные меры против некоторых неправительственных организаций Соединенных Штатов.

Ранее Китай заявил, что предпримет «жесткие контрмеры», если США продолжат вмешиваться в их дела в Гонконге. Реакция китайского государства последовала после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге, согласно которому, американская администрация должна регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в специальном административном районе Китая.

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