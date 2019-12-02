Россия может создать авианосец с водоизмещением в 70 тыс. тонн
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Новый авианосец, который планируют создать в России, получит водоизмещение 65-70 тыс. тонн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что при этом в военном ведомстве не пришли к единой концепции, которая ляжет в основу нового авианосца.
Уточняется, что на данный момент в стране есть авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» с водоизмещением в 59 тыс. тонн.
Кроме того, на реализацию проекта планируется затратить 300-400 млрд рублей, однако выделение этой суммы не предусмотрено текущей Государственной программой вооружений.
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