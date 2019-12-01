Украинский командир убил солдата из-за нежелания воевать
Командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины убил военнослужащего из-за того, что тот хотел дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей», ссылаясь на управление народной милиции ДНР.
Как стало известно, конфликт между двумя военнослужащими случился во время употребления алкоголя.
Утверждается, что солдату не понравились действия командования и он выразил желание покинуть расположение подразделения. После этого офицер якобы застрелил подчиненного.
«В целях сокрытия обстоятельств произошедшего и попытки уйти от ответственности командование бригады доложило в штаб «операции объединенных сил» о гибели военнослужащего в результате обстрела», — заявили в управлении народной милиции ДНР.
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