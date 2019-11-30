Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике

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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил около 10 новых образцов ВВТ. Среди них – пусковые установки ЗРС... Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил около 10 новых образцов ВВТ. Среди них – пусковые установки ЗРС...
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил около 10 новых образцов ВВТ. Среди них – пусковые установки ЗРС...
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы Северного флота Вадима Сергу.

Как отмечается, торжественная церемония прошла 30 ноября в Печенгском районе.

Серга также напомнил, дивизион заступил на опытное боевое дежурство в августе 2019 года.

С августа по октябрь российские военнослужащие отрабатывали действия по обеспечению контроля воздушного пространства и объектовой противовоздушной обороны.