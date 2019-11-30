Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Соответствующий ролик выложил один из пользователей Twitter.

На видео видно, как после попадания снаряда воздушный транспорт резко падает вниз.

Как предполагается, «Оса» принадлежала силам йеменским хуситам, а вертолет состоял на вооружении армии Саудовской Аравии.

Известно, что ни одна из сторон пока не дала официальных подтверждений по поводу случившегося.