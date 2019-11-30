В Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Япония является настоящей ядерной державой. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В публикации отмечается, что соседним с ней странам, в том числе России, нужно проявлять бдительность.

Автор материала сообщает, что Японии смогла заполучить большое число ядерного топлива под предлогом развития гражданских атомных электростанций в стране.

Как уточняется в статье, при помощи него можно создать 6000 ядерных бомб. При этом Япония считается одним из лидеров в мире по использованию ядерных технологий, уточнил автор.

Также в издании отмечают, что Япония находится в первой десятке стран мира по боеспособности, и если возникнет вооруженный конфликт с ее участием, страна имеет возможности для быстрого создания ядерного оружия.