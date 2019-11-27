Иран заявил о задержании восьмерых связанных с ЦРУ человек
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В ходе протестов в Иране были задержаны восемь человек, связанных, по данным иранской стороны, с Центральным разведывательным управлением США. Об этом сообщает агентство ISNA.
Как уточнили в Министерстве информации Ирана, шестеро задержанных находились на протестах и выполняли распоряжения разведорганов, еще двое собирали информацию для передачи американской стороне.
В нескольких городах Ирана прошли пикеты против повышения цен на бензин.
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