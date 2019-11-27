Британии предсказали поражение в случае войны с Россией

Аналитик из Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джек Уотлинг заявил, что британская армия потерпит поражение в случае войны с Россией. Об этом сообщает портал rusi.org.

Он заявил, что Россия будет иметь превосходство по огневой мощи и скорости действий. Эти особенности позволят стране обездвижить и подавить британские орудия и маневренные подразделения, что приведет к победе российской стороны.

Уотлинг призвал минобороны Великобритании оказывать больше финансирования оборонному сектору, а также спонсировать высокоэффективные и высокоточные управляемые боеприпасы. В качестве альтернативы эксперт предложил руководству страны пересмотреть обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам.

По его мнению, в противном случае Лондону стоит следует умерить свои амбиции.

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