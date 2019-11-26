При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В Мали в результате столкновения двух вертолетов погибли 13 французских военных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам французского лидера, военнослужащие погибли в ходе операции против исламистских боевиков в Мали.

Как отмечается, Макрон выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего и отметил «мужество» солдат, «умерших за Францию».

Известно, что крушение произошло в понедельник вечером, 25 ноября.