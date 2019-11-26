Минобороны предупредило о готовящейся инсценировке химатак в Сирии

Минобороны России сообщило, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и представители «Белых касок» готовят инсценировку авиаударов и применения химоружия в сирийском Идлибе, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что по данным жителей Сармада, в город прибыли неизвестные люди и колонна из грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами.

В Минобороны добавили, что в одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты боеприпасов с российской маркировкой.

Также сообщается, что боевики отбирают местных жителей для участия в съемках.

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