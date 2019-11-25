Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

16-летняя она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Вартаняна в Иране. Вместе они вели активную разведывательную работу. В 1943 году обеспечивали безопасность Тегеранской конференции, где было предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на Сталина, Рузвельта и Черчилля. После этого работали по всему миру под псевдонимами «Анита» и «Анри».

По мнению специалистов, их работа принесла столь значительные результаты, что никогда не будет полностью рассекречена.

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