Британскую армию ожидают сокращения, сообщили СМИ

close
Правоохранители Великобритании намерены раскрыть тайну отравления Сергея Скрипаля Правоохранители Великобритании намерены раскрыть тайну отравления Сергея Скрипаля
Правоохранители Великобритании намерены раскрыть тайну отравления Сергея Скрипаля
РИА Новости

Великобритания намерена сократить численность своей армии, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.

Как сообщается, британские власти собираются уменьшить численность армии с 73 тысяч до 60 тысяч человек. При этом страна продолжит тратить на оборонные цели более 2% от ВВП.

Кроме того, Лондон намерен вывести в резерв либо передать в аренду союзникам один из авианосцев Королевского флота с целью уменьшения расходов.

Отмечается, что обсуждение реформы находится на ранней стадии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Спецназ Британии переориентируют на борьбу с РФ

С террористов на Россию: к чему готовят британский спецназ