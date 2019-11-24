Британскую армию ожидают сокращения, сообщили СМИ
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Великобритания намерена сократить численность своей армии, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Как сообщается, британские власти собираются уменьшить численность армии с 73 тысяч до 60 тысяч человек. При этом страна продолжит тратить на оборонные цели более 2% от ВВП.
Кроме того, Лондон намерен вывести в резерв либо передать в аренду союзникам один из авианосцев Королевского флота с целью уменьшения расходов.
Отмечается, что обсуждение реформы находится на ранней стадии.
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