О «кошмарящей Европу» военной базе РФ в Крыму рассказали на Украине
Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия рассматривает Крым в качестве «кошмарящей» Европу и Северную Африку военной базы. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.
Он также добавил, что Крым «нужен не как место для отдыха россиян».
По его мнению, Россия якобы намерена установить свое господство в Средиземном море с помощью полуострова.
Хомчак также отметил, что «Крым - это Украина» и призвал всех не забывать об этом. Он сказал, что помочь украинской стороне вернуть полуостров под свой контроль могут только представители западных политических сил.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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