Глава ВМС США может покинуть пост из-за разногласий с Трампом, узнали СМИ

Глава военно-морского флота США Ричард Спенсер заявил об уходе со своего поста на фоне возникших разногласий с американским президентом Дональдом Трампом из-за скандала с военнослужащим. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что вместе с ним об отставке заявил контр-адмирал, который возглавляет элитное подразделение Сил специальных операций SEAL («Морские котики») Коллин Грин.

Уточняется, что возникшие разногласия касаются судьбы морского пехотинца, который в 2017 году опубликовал фотографию с телом убитого боевика ИГ (организация запрещена в России)*. Летом военный трибунал США признал его виновным за фотоснимок, мужчину понизили в звании и лишили части выплат.

Однако на этой неделе командование ВМС США высказалось о том, что дело морпеха будет рассмотрено специальной комиссией флота, по итогам которой он может быть отстранен от службы. Глава Белого дома отреагировал на эти данные и заявил в социальных сетях, что ВМС не могут исключить Галлахера из подразделения.

Спенсер на пост Трампа ответил, что публикации в социальных сетях не могут считаться приказом.

Также стало известно, что во время конференции по безопасности министр ВМС США опроверг информацию о своем намерении покинуть пост.