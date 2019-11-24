Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп. Об этом в своем Facebook сообщил украинский волонтер Роман Доник.

В форме с таким шевроном украинский лидер посетил встречу с моряками в военной гавани в Очакове, куда приплыли украинские катера, которые ранее вернула Россия.

По словам волонтера, данный шеврон Зеленский в качестве подарка получил во время своего рабочего визита в Луганскую область.

«То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — считает Доник.

Как известно, изображение с черепом и надписью «Украина или смерть» присутствует на шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.