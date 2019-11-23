ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возобновила следственные действия по делу задержанных в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива моряков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Адвокат моряков Николай Полозов рассказал о том, что был проинформирован в связи с возникшей необходимостью в дополнительных следственных действиях в связи с передачей Москвой Киеву задержанных кораблей.

Он также отметил, что пока не имел возможности ознакомиться с документами, однако по приезде в Москву на следующей неделе собирается заняться выяснением деталей.

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