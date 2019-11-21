ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отмечается, в ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об «украденных» розетках и унитазах с бронекатеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу», ЦОС опубликовало кадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их отправления на Украину, а также процедуры подписания актов приема-передачи.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за все, что произошло с кораблями от берегов Крыма до Очакова, ответственна украинская сторона.

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