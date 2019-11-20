В бундестаге призвали США убрать ядерное оружие из Германии

Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч заявил, что США должны убрать с территории Германии ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, партия выступает против нахождения американского ядерного оружия в ФРГ.

«Оно должно быть выведено,» — отметил Барч.

Он подчеркнул, что большинство немцев согласны с данной позицией.

Парламентарий также добавил, что вопрос присутствия военных баз США в Германии все еще «остается острым».

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